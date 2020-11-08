新冠肺炎疫情何時結束遙遙無期，民眾出入8大類密閉空間或人潮擁擠的公共場所還是得戴口罩，不少民眾看到口罩還是會忍不住想買。一名網友表示日前逛全聯時，意外發現架上有神級口罩，最令他驚訝的是價格比實名制還便宜，貼文曝光後，引起網友暴動。

網友PO出在全聯福利社發現的「康乃馨醫療口罩Z摺」。(圖/截自臉書藥師帶你追口罩)

網友PO出消費明細，一盒「康乃馨醫療口罩Z摺」，20片包裝會員價只要99元。（圖／截自臉書藥師帶你追口罩）

這名網友在臉書社團《藥師帶你追口罩》發文指出，日前在全聯福利中心買到一盒「康乃馨醫療口罩Z摺」，一盒20片賣110元，會員價只要99元，平均一片只要4.95元，讓他驚呼「比實名制還便宜！」。

照片曝光後，引起不少網友關注，紛紛回應「我剛剛也在全聯買到了」、「第一次買到盒裝Z摺超開心」、「20片的小包裝，買3盒還不到300元」、「放得真隱密」、「這個口罩是我朋友非常喜歡的…謝謝您的分享」；不過也有網友表示「消無雙鋼印的庫存而已」、「比實名制便宜是因為店家比政府有良心」。

根據食藥署表示，9月24日起，國內製造的平面式醫用口罩應逐片標示「MD」及「Made In Taiwan」雙鋼印，包括一般醫用口罩和外科手術口罩，至於9月23日之前生產的無雙鋼印平面式醫用口罩存貨，各通路仍可賣到12月24日；12月25日後，業者還沒賣出去的無雙鋼印平面式醫用口罩，要先回收並送到衛生局驗章通過才可以繼續販賣，12月25日起只能賣有雙鋼印或衛生局驗章的口罩。

中天新聞 全聯加入口罩2.0！打造無塵室包裝口罩

(中時新聞網)