PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

美國總統川普開票首日大勝，不料之後卻遭「逆轉反超」，領先州一個一個失去；民主黨總統候選人拜登拿下賓州、內華達州後，以290張選舉人票大贏川普214張選舉人票，當選美國第46任總統。台灣網友大讚拜登勝選奇蹟刷新前總統歐巴馬紀錄，有人則表示，一切必須歸功於川普那張嘴，那可謂是拜登最厲害的「秘密武器」。

台灣時間8日凌晨約0時30分許，美媒接力推播拜登拿下賓州20張選舉人票，一舉跨越入主白宮的270張選舉人票基本門檻，當選美國總統，印度《商業標準日報》（Business Standard）報導，就在各大美國主流電視台接力推播後，拜登幾分鐘內就更改個人推特自我介紹，更改為「總統當選人」，另外還補充「準備為全美國人重建更好生活」。

台灣網友在PTT論壇發表文章《拜登能算是戰神級的選將嗎？》寫道：「看到有媒體預估拜登的選票能到7800萬，甚至到8000萬！目前來看，狂勝川普約500萬票！（持續拉大）72年來，除了科林頓，是第二個能拿下亞利桑那州的民主黨候選人，也光復了睽違28年的紅州——喬治亞州。這些成就都比他的前老闆歐巴馬都還要強，拜登知道自己有那麼強嗎？」

文章一出，討論熱烈。網友直言：「一切肇因川普嘴巴，並不是拜登多強」、「川普的嘴是拜登的秘密武器」。其他網友則紛紛表示：「川普逼出來的賭爛票吧」、「川普玩死自己了」、「川普嘴死自己」、「川普幫他的，川普一個人幫兩個人選舉你不知道？」「選前就有民調分析拜登54%的票都是反川票」、「所以以後別再以現場造勢定輸贏了」、「拜登再強也只能做一任吧」、「不，是害怕川普當選的人更多，跟今年台灣大選相同情形」。

(中時新聞網)