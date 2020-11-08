民主黨總統候選人拜登接連拿下賓州、內華達州，以290張選舉人票順利跨過入主白宮基本門檻，成為美國第46任總統，不過現任總統川普仍不認輸，在各大美媒皆預測拜登勝選後，接連在推特宣稱自己勝選，更稱自己囊括7,100萬張選票，是歷史上獲得最多普選票的現任美國總統。

台灣時間8日凌晨0時30分左右，包括美國有線電視新聞網（CNN）等各大美國媒體相繼推播，預測拜登拿下賓州20張選舉人票，贏得此次總統大選，後續拜登又拿下內華達州6張選舉人票，和川普的票數差距拉大，篤定入主白宮。

在拜登宣布勝選後，川普仍不放棄，立即以全大寫英文字母在推特宣稱「我贏得這場大選」，「而且贏很多。」

台灣時間清晨6時左右，川普再度以全英文大寫抱怨選舉監督人不能進入計票中心監督計票，指控數百萬張郵寄選票自動被寄往沒有申請郵寄選票的選民，重申「我贏得這場大選」，「拿了7100萬張合法選票。」該則推文隨後被推特標註有爭議。

川普後續又發布另一則推文，再次強調自己獲得「7,100萬張合法選票」，是「現任美國總統有史以來最高票」。

拜登290：214 大勝川普 當選美總統
拜登勝選秒改推特自我介紹 承諾成為全美國人民的總統
川普被老美炒了 在位時間倒數 除了訴訟還會做什麼

(中時新聞網)

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