拜登在美國總統大選勝出，是否影響未來兩岸關係？大陸學者預料，拜登政府不會太超出美國對台傳統政策範圍，在其任期內推動對台「戰略清晰化」的可能性很小。

《環球時報》報導，多名專家從多個領域分析，勾勒拜登政府對中國大陸政策的概貌。

拜登政府會堅持「對華接觸」還是「中美脫鉤」？復旦大學美國研究中心副主任信強表示，拜登上台可能會為中美關係帶來一個「喘息期」。

他認為，目前中美的摩擦和對立已遍及所有領域，並處在「快速惡性循環」的軌道上，包括戰略互信的摧毀，高層政治互動幾乎停擺，沒有任何實質合作。拜登上台，至少中美可在後兩方面有所突破。

信強分析，預計中美會在疫苗、抗疫、氣候變化等領域恢復較為務實的建設性合作，一些此前停擺的對話和聯絡機制也有望恢復，但戰略互信的重建，卻並非一朝一夕之功。

國際關係學院校長助理、國際政治系主任達巍說，拜登的對華政策不會簡單地回到2016年歐巴馬時代，拜登對中國政策的調整，勢必將建立在特朗普時代的基礎之，「事實上，對華政策的徹底改變，可能正是川普政府留給美國最大的政治遺產」。

他表示，對中國接觸政策需要調整已漸成美國朝野的共識，拜登上台也難改兩國走向競爭與對抗的大趨勢，

貿易戰是否還會繼續？對華關稅會取消？

信強預測，兩國政府或將首先重新評估此前達成的第一階段貿易協議，協議部分內容不排除因現實情況變化進行調整，進而再在第一階段協議的基礎上繼續談判。

他說，在日用品等美國老百姓受損失較大的領域，對華關稅或許先有放鬆，但其他領域則需要更艱難和長期的談判。

中美在台灣海峽擦槍走火的危險上升還是下降？

美國克里斯托弗紐波特大學助理教授孫太一認為，無論民主黨還是共和黨，都希望提升美台關係，這也是白宮和參眾兩院的共同立場。

信強認為，拜登在台灣事務上料會更謹慎克制，儘管對台軍售和支持台灣有更大國際空間的努力還會繼續，但他對這一問題的危險性和「紅線」有清晰認知，兩國在台灣海峽擦槍走火的概率會降低。

信強預料，拜登政府不會太超出美國對台傳統政策範圍，在其任期內推動對台「戰略清晰化」的可能性很小。

至於未來70天權力過渡期，美國是否會出現對中國政策「最後的瘋狂」？

達巍表示，從邏輯上來說，特朗普會利用在任上的最後兩個月，固化自己任期內的各項政策，防止未來其被拜登政府逆轉，其中也包括對中國政策，因此蓬佩奧等官員很可能將利用這段最後的機會繼續破壞中美關係。

中國將如何應對？中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，中國近期對美外交風格已十分清晰，即「不與美走向全面對抗，但施壓一定會迎來反制」。

他表示，中國此前對美制裁的幾輪反制措施已釋出明確信號：中國會依照自己的利益和節奏決定對美政策，而不會因美國內議程而改變。

(旺報 )