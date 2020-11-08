10：45台東規模4地震 台東縣最大震度4級 10:552020/11/08 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局地震報告。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今天上午10點45分發生規模4的地震，震央在臺東縣政府西南方21.3公里 ，位於臺東縣近海，地震深度6.7公里，各地最大震度：臺東縣4級。 (中時新聞網) #地震 #臺東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高金素梅開刀後45天挑戰21K馬拉松 網狂讚：太強了 08:092020/11/08 政治 大直維多麗亞 打造奢華跨年夜 04:102020/11/08 產業．科技 拒絕6連亞 兄弟要終結G7厄運 04:102020/11/08 運動天地 國防費破兆 台海惡化犧牲內政 04:102020/11/08 政治要聞 久樘四季Villa 國際級莊園動土 04:102020/11/08 財經焦點 國中密醫煮藥汁「一瓶賣6萬」誆治百病 癌男喝後一個月喪命 09:432020/11/08 社會 新聞早班車》國防費破兆 台海惡化犧牲內政 07:002020/11/08 政治 今增4境外移入 1周爆15例 指揮中心14時說明 10:122020/11/08 生活 台中民宅火警 一家4口嗆傷幸無大礙 09:342020/11/08 社會 偷走同事密錄器 交大員警道歉換緩刑 09:022020/11/08 社會 生活熱門新聞 好市多貝果同時蒸2顆！成品出爐她傻眼 形狀讓網友臉紅了 - 生活 艾陶颱風最快明形成 氣象局曝預測路徑 - 生活 男童答數學題直白回5字 老師哭笑不得眾人笑翻 - 生活 送餐到摩鐵！外送妹上樓後噴淚 網嘆：請保護自己 - 生活 蔡詩萍公視主持被撤換 陳學聖：上面忍他4年了 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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