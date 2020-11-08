美國總統候選人拜登當選第46屆美國總統，美國政權進從共和黨轉移到民主黨手中。國民黨立院黨團總召林為洲認為，將來台灣跟美國的經貿談判勢必得重新來過，既然如此，台灣就不必急著明年元旦開放進口瘦肉精美豬，而是應該保留籌碼，跟美國的新政府重新談判。

林為洲表示，由於美國政權交替，美中台關係勢必出現新變化，下禮拜將要求外交、國防、國安等政府單位到立法院來報告，如何因應這樣子的新局勢。民進黨政府之前押寶押得太厲害，現在要怎麼轉彎轉回來，應該要跟國人交代清楚。

林為洲認為，民主黨跟共和黨的經貿談判路徑不太一樣，拜登上台之後有可能重新回到之前川普退出的國際組織，也可能重啟區域整合的經貿關係，跟蔡政府之前忙著跟川普進行的雙邊關係不同，民主黨可能採取多邊的經貿關係。

因此林為洲建議，明年元旦要進口的瘦肉精美豬，行政院應該趁這機會暫緩，既然瘦肉精美豬是經貿談判的籌碼，要談也應該是要跟美國的新政府談，不應該急著要明年元旦就開放。國民黨團也將採取提公決案或是要求召開朝野協商的方式，要求政院延緩瘦肉精美豬進口政策。

林為洲也提到，另一個讓行政院長蘇貞昌可以延緩進口的理由是，事實上到現在還沒有進行現地查廠，因為疫情的關係一直沒做，沒查廠就不能進口。既然有這兩個理由，政院就應該順勢延緩進口瘦肉精美豬。

國民黨目前已經連續杯葛蘇貞昌到立法院做施政報告多次，林為洲表示，那是因為行政院態度傲慢，該開的會報都不開，如果政院在這個時機點願意宣布延緩進口瘦肉精美豬，就會讓蘇貞昌上台報告。

(中時 )