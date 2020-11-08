台南一名男子趁著父親2014年因車禍事故住進長期照護機構，在未經同意下，使用父親農會、郵局的存摺與印章，在3年內冒用父親名義偽造提款單據，共提領118萬元；此事被發現是因為男子與家中姊妹被法院選為父親監護人，查詢各帳戶交易明細後才發現，法院判該男6月有期徒刑。

判決書指出，該男的父親2014年2月因車禍住院後，開始住進長照機構，他未經父親同意，擅自取用父親放在家裡的農會、郵局存摺和印章，在2014年2月至2017年4月間，冒用父親名義，接續偽造取款憑條及提款單共13張，共118萬元。

而全案之所以爆發，是因為該男子和姊妹3人在父親住院後，被台南地院定選任為父親監護人，查詢各帳戶交易明細後，發現該男戶頭多了幾筆不明財產，姊妹兩人因此報警起訴他。

法官認為該男不思考如何照顧父親，反而盜取父親財產，損害金融機構對於帳戶管理正確性及父親財產法益，但考量該男事後坦認犯行，依觸犯行使偽造私文書罪，判處刑6月，得易科罰金，並追徵其所得，全案可上訴。

(中時新聞網)