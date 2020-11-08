美國總統候選人拜登拿下290張選舉人票當選新任美國總統。前新北市長朱立倫今天透露，他過去訪美時，曾與拜登總統有過數面之緣，替他開心。希望未來台灣持續維持與兩黨互動，台美關係向前邁進一步。

朱立倫今天恭喜拜登當選總統、賀錦麗當選副總統，獲得美國大選的勝利。大家期待拜登總統能夠重新團結美國、領導世界、共同對抗疫情，同時重建經濟、促進世界的和平。

(中時 )