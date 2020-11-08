與拜登有數面之緣 朱立倫：替他開心 11:032020/11/08 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前新北市長朱立倫。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統候選人拜登拿下290張選舉人票當選新任美國總統。前新北市長朱立倫今天透露，他過去訪美時，曾與拜登總統有過數面之緣，替他開心。希望未來台灣持續維持與兩黨互動，台美關係向前邁進一步。 朱立倫今天恭喜拜登當選總統、賀錦麗當選副總統，獲得美國大選的勝利。大家期待拜登總統能夠重新團結美國、領導世界、共同對抗疫情，同時重建經濟、促進世界的和平。 (中時 ) #總統 #拜登 #美國 #朱立倫 #當選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不寫信給拜登 恐毀124年白宮傳統 04:102020/11/08 國際大事 拜登勝選 歐巴馬讚歷史性勝利 07:312020/11/08 國際 拜登勝選 羅智強：美國該注意破壞台灣民主的民進黨了 10:212020/11/08 政治 拜登勝選秒改推特自我介紹 承諾成為全美國人民的總統 07:482020/11/08 國際 英相強生恭賀拜登勝選 期待密切合作 07:312020/11/08 國際 拜登苦熬32年終圓總統夢 陳揮文有感而發 網感動喊：韓總再起 10:172020/11/08 政治 拜登勝選 德國期待重啟歐美盟邦關係 07:312020/11/08 國際 川普敗選指控「非法記票偷走勝利」美國隊長回嗆：像馬桶水亂噴 09:152020/11/08 娛樂 國民黨祝賀拜登當選 盼持續與中華民國互惠合作 09:112020/11/08 政治 拜登勝選後 陸學者：推動對台「戰略清晰化」可能性很小 10:562020/11/08 兩岸 政治熱門新聞 拜登當選後這現象 他失眠驚呼：這不可怕嗎？ - 政治 出乎意料 拜登若登大位 沈富雄爆民進黨政府下一步 - 政治 韓國瑜接班人出現了？藍議長爆出2022高雄市長頭號戰將 - 政治 蔡英文與川普大選 孫大千曝5驚人巧合 - 政治 川普出現驚人變數！專家斷言：美大選結局已定 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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