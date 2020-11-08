向來跟自己今年1月底墜機身亡老公「小飛俠」布萊恩很少公開表達政治立場的布萊恩遺孀瓦妮莎，8日相當罕見接連發布IG個人動態，恭喜民主黨候選人拜登、賀錦麗當選美國新任總統與副總統，瓦妮莎甚至發布限動嘲諷，「川普掰掰！」

瓦妮莎不僅充滿「酸意」呼籲川普趕緊下台，更貼出拜登與賀錦麗的合照，上面大大寫著「YES」來表達自己興奮心情，甚至她也寫著，「副總統女士！」恭喜賀錦麗成為美國史上首位女性副總統，代表瓦妮莎有多興奮看到兩人當選。

跟自己老公布萊恩政治立場一致的瓦妮莎，兩人先前幾乎沒在公開場合做出支持任何政客評論，就連今年美國總統大選投票日，瓦妮莎也沒表明自己支持誰，只呼籲大家要懂投票意義，懂得自己為何投票，如今她的政治立場卻清楚表露。

只是拜登曾經當過前美國總統歐巴馬的副總統，以歐巴馬跟布萊恩夫妻的親密關係來看，瓦妮莎會想支持拜登也很正常，但布萊恩夫妻向來處理政治立場相當謹慎，如今瓦妮莎如此清楚表態自己立場，或許也因太過興奮看到川普可以下台！

(中時 )