鹿港四季紅冬歡活動，昨晚在鹿港公會堂舉辦酷玩演場會，新世代流行音樂歌手齊到場嗨唱，現場年輕歌迷粉絲擠爆會場，即使細雨綿綿也絲毫不減興致。（鹿港公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

去年的鹿港四季紅冬歡「幸福小吃宴」菜色令人垂涎三尺。（資料照）

鹿港四季紅冬歡系列活動在鹿港小鎮登場，本周末雖受到閃電颱風影響天候，但不減遊客旅人興致，7日晚間的酷玩演唱會吸引數千名粉絲歌迷到場，8日下午還有受到親子歡迎的「藝童狂響同樂日」活動；萬眾期待、今年首度改名的「鹿溪宴」，詳細報名細節，也將於9日上午正式公布。

雖然雨滴答滴答落下，鹿港公會堂仍從昨天下午就陸續湧現守候人潮，晚間演唱會活動仍有毛毛細雨，但絲毫不影響演唱會嗨唱氣氛，高爾宣、陳零九、吳汶芳、張語噥、晨悠、G22等新世代流行音樂歌手輪番上陣，堅強卡司也讓許多年輕歌迷甘願從頭站到尾，一路聆聽到最後。

鹿港鎮長許志宏表示，演唱會所在，曾是鹿港海關舊址，根據台灣府志記載的鹿仔溪，河道就在成功路，經截彎取直後成為復興南路旁的「舊港溝」；選在在這麼有紀念性的地方舉辦演唱會，讓更多人知道鹿港繁榮興盛發展的起源，一起緬懷我們的歷史傳統。

已經連續舉辦8年的鹿港小吃宴，今年正式更名、升級為「鹿溪宴」，除了許多知名小吃，還會加入更多在地元素食材，邊看大戲、邊吃辦桌，讓美食小吃更具有故事性和風味代表性。

另外，鹿港廟口商圈，今年主動加入、首度自辦「鹿港潯味甲子宴」，上個月公布後採網路報名，每桌6000元、限量60桌，報名時間限時2天，不料太熱門，才開放報名就創下1分12秒、秒殺完售的超狂紀錄。

許志宏指出，今年鹿溪宴預計仍將席開400桌，價格上將有所調整，開放報名的日期、時間，還有料理菜色、訂桌價格等等，經過討論研議後，將於9日上午10點正式公布。

鹿港四季紅冬歡 酷玩演唱會

(中時 )