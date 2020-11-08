台南市永康區一家自助洗衣店7日晚間傳出氣爆，造成4人受傷。（李宜杰攝）

台南市永康區一家自助洗衣店7日晚間傳出氣爆，造成4人受傷。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市永康區一家自助洗衣店7日晚間傳出氣爆，造成4人受傷。（李宜杰攝）

台南市永康區大仁街某家自助洗衣店，7日晚間發生氣爆釀火災，經台南市政府消防局火調科人員初步調查，疑似因店家在店內串接使用液化石油氣鋼瓶（桶裝瓦斯）漏氣釀災。消防局指出，由於洗衣店業者、瓦斯業者未將瓦斯桶置於室外或空氣流通處，也未設置氣體漏氣警報器等設備，將依《消防法》第42條各處2萬至10萬元罰鍰。

台南市永康區這起氣爆案發生於7日晚間9時29分，台南市政府消防局獲報後，立刻出動26車、56人前往搶救，並於9時57分撲滅火勢，導致3男1女受傷送醫，其中，1名65歲老翁更因火勢迅速蔓延，導致身體45％灼傷，送醫緊急治療暫無大礙。

據了解，昨日氣爆現場為地上1層鋼骨鐵皮構造建築物，供自助洗衣店使用，自助洗衣店起火燃燒後，也延燒附近民宅、燒烤店、理髮廳等處，共計燃燒面積約20平方公尺。此外，經調查，此家自助洗衣店並無登記於南市府經發局，因此沒有消防局列管，屬於非法自助洗衣店。

台南市政府消防局第五大隊表示，依規定液化石油氣備用量，若供營業使用者，不得超過80公斤；供家庭使用者，不得超過40公斤。如瓦斯容器串接使用，其串接使用量達80公斤以上，也需符合法令設置相關安全管理措施，如：滅火器、氣體漏氣警報器、防止傾倒措施、自動緊急遮斷裝置等，並且不可超過1000公斤；如場所存放超過上述備用量或串接使用未依規定設置安全管理措施者，可依《消防法》開罰2萬至10萬元罰鍰。

(中時 )