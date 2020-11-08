男子攀登雪山主峰 高山症發作咳血求援 11:132020/11/08 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子攀登雪山主峰 高山症發作咳血求援 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 58歲蔡姓男子8日於苗栗縣泰安鄉翠池山莊，準備攀登雪山主峰，卻因高山症發作，出現咳血情形緊急求援，目前由山屋1名李姓嚮導陪伴，上午10點由空勤總動出動直升機救援，預定降落苗栗縣體育場，將病患送部立苗栗醫院急救。 海拔3886公尺的雪山為台灣的第二高峰，是熱門登山路線。苗栗縣消防局指出，今日泰安鄉翠池山屋有1行24人前往攀登雪山主峰，其中1名58歲蔡姓男子因高山症發作，出現咳血情形求援，由翠池山屋1名李姓嚮導陪伴，上午10點54分消防署指出，直升機已吊掛成功。 (中時 ) #雪山 #苗栗縣 #山屋 #咳血 #男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男不慎受困桃園深山 警消馳援協助下山 14:012020/11/05 社會 沒醫師執照竟治癌患者 男子年收百萬遭判刑 20:352020/11/07 社會 加拿大萬聖節驚魂 男子cosplay中世紀古人揮劍砍死2人 16:252020/11/01 國際 男子欲遊加里山 警所前爆胎、蓬萊警協助脫困 17:262020/11/03 社會 和竹科人夫在宿舍床戰！小三1年兩度懷孕 妻淚崩患乾眼症 07:442020/11/05 社會 登山不慎滑落10公尺深邊坡 義消趕抵救援 16:152020/10/31 社會 假投資真詐財 仁武警方阻止男子繼續匯款 10:012020/11/08 社會 台中原鄉救災能量再提升 盧秀燕揭牌梨山分隊新廳舍 18:372020/11/02 寶島 桃園男子企圖誘拐幼童形跡敗露逃逸 警循線逮捕 15:252020/11/01 社會 竹南警分局逮獲蹓鳥俠 警政署長親臨嘉勉 17:412020/11/06 社會 社會熱門新聞 真的有乘客坐上面 捷運車廂驚見「國王的座位」 - 社會 遭4子女爭家產！8旬翁中獎5千萬被「丟荒野逼死」 心寒求死 - 社會 乾爹包養網約辣妹 嗨玩一晚被警找上門 曝真相臉超綠 - 社會 睡前鎖門 人妻半夜睡醒驚見婆婆「幫老公穿內褲」！網嚇瘋 - 社會 把生病父親送進養老院 不肖子3年內拿存摺印章盜領父存款百萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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