58歲蔡姓男子8日於苗栗縣泰安鄉翠池山莊，準備攀登雪山主峰，卻因高山症發作，出現咳血情形緊急求援，目前由山屋1名李姓嚮導陪伴，上午10點由空勤總動出動直升機救援，預定降落苗栗縣體育場，將病患送部立苗栗醫院急救。

海拔3886公尺的雪山為台灣的第二高峰，是熱門登山路線。苗栗縣消防局指出，今日泰安鄉翠池山屋有1行24人前往攀登雪山主峰，其中1名58歲蔡姓男子因高山症發作，出現咳血情形求援，由翠池山屋1名李姓嚮導陪伴，上午10點54分消防署指出，直升機已吊掛成功。

(中時 )