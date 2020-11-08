林道遠與老婆張淨婷（靜香）結婚5年，育有一子一女，感情幸福，他日前還為了老婆好，去接受「結紮」手術。本刊近日接連在美式賣場、萬華美食街遇到夫妻倆採買吃飯，感情好得分不開。

林道遠夫妻感情很好，走路都黏在一起。（圖／攝影組）

九月二十八日，本刊在萬華行政中心大樓的美食街看到林道遠，身邊還有老婆靜香，兩人各自點了不同餐點，一起坐下吃飯，體型高大的林道遠看起來很需要熱量補充，一下子就嗑光碗裡的排骨，同時間靜香碗裡的炒飯還有一大半。等老婆飽餐後，兩人才一起離開。

另一天林道遠帶著老婆、長輩一起逛美式賣場。（圖／攝影組）

即便是家人推車，林道遠也會主動在前面拉車子，十分體貼。（圖／攝影組）

(中時新聞網)