林道遠與老婆張淨婷（靜香）結婚5年，育有一子一女，感情幸福，他日前還為了老婆好，去接受「結紮」手術。本刊近日接連在美式賣場、萬華美食街遇到夫妻倆採買吃飯，感情好得分不開。
九月二十八日，本刊在萬華行政中心大樓的美食街看到林道遠，身邊還有老婆靜香，兩人各自點了不同餐點，一起坐下吃飯，體型高大的林道遠看起來很需要熱量補充，一下子就嗑光碗裡的排骨，同時間靜香碗裡的炒飯還有一大半。等老婆飽餐後，兩人才一起離開。
(中時新聞網)
#林道遠
林道遠與老婆張淨婷（靜香）結婚5年，育有一子一女，感情幸福，他日前還為了老婆好，去接受「結紮」手術。本刊近日接連在美式賣場、萬華美食街遇到夫妻倆採買吃飯，感情好得分不開。
九月二十八日，本刊在萬華行政中心大樓的美食街看到林道遠，身邊還有老婆靜香，兩人各自點了不同餐點，一起坐下吃飯，體型高大的林道遠看起來很需要熱量補充，一下子就嗑光碗裡的排骨，同時間靜香碗裡的炒飯還有一大半。等老婆飽餐後，兩人才一起離開。
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