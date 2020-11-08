在許多人兒時回憶裡佔有一席之地的森永牛奶糖，已經長銷了100多年，沒想到最近成為聯名合作的搶手貨。不但有飯店邀約合作推出復刻下午茶，還被做成包餡小湯圓，不但大人回味，小朋友也喜歡。

無糖巧克力鮭魚鹹派(左起)、巧克力泡芙襯辣味奶油起司、生巧克力。(圖／台北西華飯店提供)

西華飯店最近推出的「Henry’s Bar森永甜蜜午茶時光」，一整套都是甜點師傅選用森永牛奶糖醬，以及特別由日本進口的各種森永經典風味，如森永可可、森永鬆餅粉、森永甘酒粉等，並佐上酸甜莓果、清香桂花等食材，做成甜點及鹹點。

經典巧克力蛋糕(右)與焦糖卡士達雙餡甜甜圈。(圖／台北西華飯店提供)

首推以森永60%可可加入奶油、蛋黃、可可粉、砂糖烤成蓬鬆美味的「經典巧克力蛋糕」，再綴上香濃鮮奶油及新鮮草莓、藍莓及奇異果丁，讓誘人巧克力香氣交織酸甜果香。而「焦糖卡士達雙餡甜甜圈」將油炸得金黃誘人的甜甜圈裹上砂糖，內餡填入以森永牛奶糖醬、卡士達醬製成的甜蜜雙餡，吃得到滿滿馥郁香甜。

桂冠×森永牛奶糖包餡小湯圓。(圖／台灣森永製菓提供)

另外一個令人讚嘆的聯名就是「桂冠×森永牛奶糖包餡小湯圓」，軟Q有嚼勁的湯圓皮包著香濃的牛奶糖內餡，大口咬下還會爆漿，在冷冷的冬天來一碗，身心都被療癒。

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(中時新聞網)