◎桂花巷藝術村 多元創作迸火花

鹿港桂花巷藝術村從2010年整修後，開放藝術家申請進駐已10年，園區裡花草扶疏，一檔接一檔進駐藝術家接力，營造美麗文化氛圍，成為鹿港的人氣景點，第16屆通過10位藝術家，包括書法、皮雕、農村文創等，多元創作讓人看到鹿港的文化底蘊，也碰撞出藝術的火焰。

◎安坑輕軌公共藝術 火金姑鎮場

安坑輕軌預計2022年通車，新北市捷運局長李政安4日表示，安坑輕軌公共藝術將以「火金姑」為主軸，K9（十四張站）因與環狀線轉乘，將有知名藝術家David Gerstein創作的《飛翔安坑》裝置藝術，蝴蝶裝置呼應和美山蝴蝶廊道生態特色，屋頂還有千顆微型風力發電器，呈現夜晚螢火點點意象。

◎玩聲音看世界 太平山推紓壓遊

太平山國家林遊樂區有知名的台灣山毛櫸步道、蹦蹦車，但林務局羅東林區管理處特別推薦「玩聲音看世界」森林療癒活動，引領民眾走訪見晴懷古步道等處，用五感「看」世界，以視覺外的感官為媒介，發現自然運行信息。

◎日據時代老南崁 街頭彩繪重現

為了改造簡陋的街巷，許多都會採繪製壁畫，將原本樸素、殘舊的老街轉型成網紅打卡景點，桃園蘆竹區南上路附近的南崁後街，原本只是一般住宅區，鮮少人會經過、注意，經由南崁里長邱顯助的創意，將日據時代的南崁鬧區在此呈現。

◎太武新村多元視角反省823炮戰

桃園市大溪區太武新村為823炮戰後所興建的高級軍官眷舍，每戶均為獨門獨院、單幢四拼、2層樓加強磚造平屋頂的建築樣式，採清水紅磚仿美軍顧問團宿舍的眷舍風格，是桃園地區少見的眷村建築，文化局在此打造823炮戰故事館，以「反省戰爭」為核心，呈現戰時、戰後的多元視角。

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(中時新聞網)