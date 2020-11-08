洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)本季表現糟透了，打擊率0.147、上壘率0.253、長打率0.365，勝利貢獻值-0.5，成為球隊負資產。除了打擊三圍慘不忍睹，以往頻繁捕逸(漏接)的守備問題隨著改變蹲捕動作稍有改善，但多次干擾到打者出棒。

紐約媒體《Empire Sports Media》分析「洋基該考慮永遠揮別桑契斯了。」桑契斯有力量，有打擊天分，兩度繳出單季30轟(2017, 2019)。但是他缺乏穩定性，2018年他打擊率只有0.186，偶爾他能把球轟得很遠，其餘的時候卻讓球隊得不償失。即使他2021年回升，難保2022年又往下跌。

守備方面桑契斯更是個大破洞，他曾經只打不到半季(76場)送出全聯盟最多的18次捕逸。去年一口氣下降到7次，但抓盜壘的成功率跌至23%，比聯盟平均值(27%)還低。加上二號捕手東岡與他們的新王牌投手寇爾(Gerrit Cole)搭配得更好，桑契斯的可取代性愈來愈高。

換成一般球員，這種表現早被洋基趕出去了。但洋基一向捨不得桑契斯，他16歲半就與洋基簽約(2009年)，洋基一路拉拔他，別隊出價他們也不賣。《紐約郵報》引述別隊高層的看法「洋基不再需要桑契斯的火力」，他在洋基的前途愈來愈不安了。

(中時新聞網)