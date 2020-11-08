患有巴金森氏症的90歲老翁，被控去年多次對菲籍女看護襲胸、摸臀，要求女看護以乳液塗抹他下體、還動手拉開女看護褲頭欲看她私處，女看護不堪受辱，向1955申訴並報警偵辦。台北地院因老翁認罪協商，賠償女看護30萬元，依利用權勢猥褻罪判刑2月，緩刑2年。

檢方控稱，老翁因罹患巴金森氏症，家人去年10月雇請菲律賓籍女看護，在老翁住處照顧老翁生活起居，但老翁竟於去年11月10日至12月27日，以約每週3次頻率，趁女看護從事照護工作之際，觸摸她胸部、臀部，並擁抱對方試圖親吻她臉部，還拉開女看護褲子鬆緊帶要求看她私處。

12月26日晚間，老翁趁女看護為他用乳液塗抺背部之際，要求對方也用乳液塗抹他生殖器，翌日上午，老翁對看護說「我要親妳，讓妳臉上的粉被弄掉」，試圖親她臉部，看護不堪受辱，當天下午撥打1955勞工諮詢申訴專線並報警處理。

檢方調查時，老翁否認猥褻女看護，但檢方勘驗看護的錄音蒐證內容，老翁明確說出「看肚臍下面一點」、「我不是給妳摸啦」、「我這樣抱妳都不痛快」、「親妳沒有辦法給我親」、「我跟妳抱抱安慰妳」，不採信老翁說法，依法起訴。

法院審理期間，老翁認罪，賠償女看護30萬元，法官認為老翁年逾90歲，罹患巴金森氏症，案發後已坦承犯行，經此次起訴審判後，當能知所警惕，因此判刑2月，緩刑2年。

(中時 )