美國總統大選結果揭曉，民主黨候選人拜登當選新任美國總統，不過過去這段期間綠營對拜登的攻擊也引發檢討。國民黨革實院院長羅智強在臉書上直言，民進黨和綠營媒體選邊挺川普的程度，幾乎已到「介選」(介入選舉)的程度，「把拜登當成韓國瑜來批。」

羅智強直言，這場美國大選過程中，民進黨和綠營媒體選邊川普的程度，幾乎已到「介選」的程度。以國家擁有的Twitter 轉發川普陣營的選舉消息被抓包，綠營媒體簡直天天開罵拜登，「把拜登當成韓國瑜來批。」

羅智強認為這種百分之百選邊的做法，實屬不智，他呼籲蔡英文總統在美國大選中明顯選邊川普後，可能傷及和民主黨的關係，應立即進行必要的外交修補，勿傷及台灣利益。

羅智強也說，除了表達對拜登的祝福之外，他也希望美國政府在中美角力對抗的戰略思考之外，能夠把目光也投向台灣政府正在一步一步摧毁台灣好不容易建立的民主法治，也能關注民進黨作為執政者不斷追殺在野黨、追殺新聞自由、追殺言論自由，追殺所有還敢對民進黨說不的反對者。

羅智強表示，長期標榜民主、標榜人權的美國應當注意，在民進黨執政下，台灣的民主自由正在加速瓦解中。

(中時 )