許多人妻婚後若和婆家生活在一起，許多生活習慣需要調整，但看見此現象仍讓網友大喊「真的沒辦法啦！」一名女網友在網路上表示，她日前在半夜睡起來，竟然發現婆婆出現在房內，而且正在幫老公「穿內褲」；老公事後還說有什麼關係，「就算你換衣服被我爸看到，也沒關係啊。」

該網友在臉書社團「靠北婚姻－社團討論區」表示，她睡前都會習慣將房門鎖上，但是當晚他在半夜中睡醒，突然發現她的婆婆出現在房間，甚至在幫她老公穿內褲，讓他相當傻眼此舉動，也才知道婆婆一直以來都有房間的鑰匙；不過發問內文過於荒誕，許多網友質疑真實性，她說是真的，「就是這樣的家庭，我也很無奈」。

該網友隔天有詢問老公，沒想到老公還回應說「有什麼關係！就算你換衣服被我爸看到，也沒關係啊。」許多網友看到文章後紛紛留言，「我覺得這個行為讓人很不舒服」、「你老公就讓她穿？」「很病態的家庭」、「暈倒了！不敢想像，在搞什麼東西」。

(中時新聞網)