黃小柔近日錄TVBS《女人我最大》，忙著宣傳第二本新書《愛了，然後呢？》的她坦言該書創作時，與老公王睿做了很多的討論，書中分享很多兩人的祕密，未來對於兩性的主題，她希望以觀察家的角度達到一年一本的產量。好友黃鴻升（小鬼）28日即將迎來37歲冥誕，之前海裕芬曾透露一群好友已約好要到陽明山看他，黃小柔表示：「我覺得大家還在接受，朋友群有分現在還過不了的，有朋友屬於還不想面對的，也有些屬於先放著的。」

黃小柔感性地說：「因為鴻升有太多不一樣的朋友，我覺得每個朋友紀念他的方式都不一樣，我因為一講到就難過，屬於先放著的，現在還是感覺他還在，你刷IG都可以看到他的影子，我覺得他真的跟我們生活在一起，只是在另個世界。」她跟楊丞琳等朋友曾聊過小鬼會先入誰的夢，「我說應該是我，因為體質比較敏感，再來就是鴻升交代事情比較簡單，不用落落長，他可能跟丞琳聊的事情比較多，要促膝長談」。結果小鬼真的入夢了。

黃小柔曝小孩爆笑反應。（TVBS提供）

黃小柔表示：「他來夢裡找我跑步，跑步的時候就跟以前一樣，開始成為解釋哥，『跑步就是心臟會有跳動，跳動的速度會讓你感受到生命的熱情……』他沒特別講什麼，陽光灑下來還是很陽光，然後一直笑著，我就有點翻白眼問：『你要跑去哪？』他詭異、詭異的笑了，然後我就醒來了，醒來才想到，我夢到鴻升了。」她提及知道小鬼死訊時沉浸在悲傷中，卻引起小孩的不安，小孩甚至在老公睡覺時，拿花放一旁拜爸爸，嚇到老公當天不敢開車出門，覺得很不吉利，也提醒她情緒不要嚇到孩子。

(中時 )