稱成員「誤上」中天節目 網友酸時力：「誤投」給你

中天新聞龍捲風6日舉辦戶外開講，邀請時代力量國際部主任劉仕傑談論美國大選，事後卻遭到黨內抨擊，認為劉仕傑讓支持者混淆立場，並擬將此案交由人事評議處理。時代力量此舉遭批是限制言論自由，中天新聞聲明表示，節目秉持多元聲音裡念，同場來賓邀請包括藍綠黃白等各立場來賓，對於時力的反應與做法感到遺憾。劉仕傑則說，想要突破同溫層才會上節目，一開始告知黨中央時也沒有遭到拒絕。

劉仕傑在中天政論節目談論美國大選，卻遭自己人開槍，時力立院黨團總召邱顯智在臉書怒轟劉仕傑，「身為中央黨部一級主管，難道不清楚時力反紅媒的一貫主張嗎？這種做法，簡直在抹殺時力長年反紅媒的努力」，將在決策會議提案，送交紀律委員會從嚴處置。時代力量黨部也聲明表示，對於劉仕傑「誤上」新聞龍捲風，深表歉意並已予以斥責。

時力立院黨團總召邱顯智在臉書怒轟劉仕傑。（圖／摘自邱顯智臉書）

劉仕傑表示，上節目前有先跟黨中央報備。（圖／中天新聞畫面）

民進黨立委高嘉瑜呼籲時代力量講清楚，為什麼會有這樣的事情發生，坦言這對時代力量「滿傷的」。上個節目就要被處罰，國民黨立委鄭正鈐也相當不解。

劉仕傑喊冤，上節目前有跟黨中央報備，並沒有被告知不能去上中天節目，強調民進黨的人也在場，更應該在不是時代力量的傳統支持群眾面前，表達台派的聲音。

新聞龍捲風向劉仕傑致意，儘管他和中天有不同的政治立場，但因信仰言論自由的價值，願意相互尊重，而時代力量慣用「紅媒」標籤傷害中天，但盼別用「反紅媒」來綁架自己的同志。

銘傳大學新聞系主任孔令信指出，若是時代力量的內規，當然尊重，但這樣的規範對黨員來講，其實是限制言論自由。

不論節目方還是來賓，秉持讓多元聲音交流理念，但時力總戴著紅色眼鏡，惡意抹紅中天新聞，如今還管到個人言論去，也難怪網友嘲諷「時代！很極權喔！」「這樣子做為跟北韓看齊嗎？！」「時代力量也變成一言堂嗎？」

(中時新聞網)