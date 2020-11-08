台南市歸仁警分局7日逮獲遭通緝的竹聯幫孝堂幹部（中）。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

竹聯幫孝堂33歲黃姓幹部，涉嫌多起槍砲、毒品、妨害自由案，基隆、台北、桃園等地院、檢發布8件通緝在案，黃男為避免遭查緝，今年3月初藏匿於台南市關廟區的偏僻鄉間，於工廠擔任竹筍加工工人，經台南市政府警察局歸仁分局循線鎖定黃男藏匿處後，昨日（7）將他逮捕歸案。

黃姓男子（33歲）為警政署列管註記竹聯幫孝堂幹部，2017年間涉嫌在雙北地區犯下多起暴力討債案件，除強押被害人至山區以電擊棒、鐵鍊甚至黏鼠板，極盡凌虐至還錢，甚至還曾直搗校園找護理師追討賭債，毆打致遍體麟傷，手段殘忍。

黃男自2018年底出監後，不僅不思悔改，還再犯多起槍砲、毒品刑案，並在全台流竄藏匿，最終於今年3月初落腳台南偏鄉關廟區，隱身在一處竹筍加工廠從事農務工作。

歸仁警分局關廟分駐所日前獲民眾通報，有名竹筍加工廠員工樣貌清秀、操北部口音，行事神祕低調，經辨識特徵後，赫然發現該民竟為警政署列管註記幫派成員。

警方研判，黃男為避免遭查緝，藏匿於偏僻鄉間，經循線鎖定黃嫌藏匿處所，並埋伏監控多日後，7日實施圍捕，並在黃嫌身上起獲安非他命1小包及吸食工具等，全案訊問後已於昨晚（7）移送台南地檢署調查。

(中時 )