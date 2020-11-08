電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》全台熱賣1.66億，日前卻有網紅鍾明軒自爆本被片商找來配「魘夢」一角，未料被指政治立場鮮明遭臨時撤換，讓他氣到罵代理商木棉花「儘早倒閉」惹議。對此木棉花官方小編7日晚間在Instagram開直播，除了解釋未選用鍾明軒的原因，也承認內部流程確實有不妥。

木棉花官方Instagram固定在周六晚間開直播，小編談起近期的配音爭議，坦言公司內部接洽流程的確有疏失，讓鍾明軒受傷了，覺得相當抱歉，會再反省檢討。小編同時強調，選用配音人員需要考量很多因素，但沒有政治及反同立場，最終沒有請鍾明軒的原因是「全盤性考量」。

受到輿論風波影響，小編坦言發生太多事情，心情很煎熬，說著說著「又要噴淚」，但她表示很多人或許不了解木棉花，但可以從他們代理的作品及正版動畫的推廣，漸漸明白公司的文化，且公司代理了3部BL動畫，對任何族群都是很包容的。

鍾明軒詛咒木棉花倒閉事件越演越烈，他昨（7日）再度上傳新影片，為自己的失言道歉，強調不能因為一個高層以偏概全，強調木棉花公司還是有很多優秀、努力的人。他也還原事情經過，說木棉花找他合作配音，他也同意了，引述民法第153條「當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立」，認為與木棉花契約是成立的，如今演變成這樣，也不方便多說什麼。

(中時新聞網)