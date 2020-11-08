針對備受矚目的高雄輕軌二階工程，高雄市長陳其邁今（8）日指出，最快下周宣布復工，目前分為兩個程序，一是透過動態模擬評估輕軌優化方案，另方面透過民意調查進行，正在加緊做最後資料的整理。

高市府近日公布輕軌二階民調，高達6成市民支持原路線路型優化，引發國民黨議員質疑是引導式民調，昨市府又公布2份超過7成民眾支持輕軌原路線路型復工的民調，以民意來支撐輕軌復工勢在必行。

對此，陳其邁說明，輕軌已提出優化方案，並有兩個程序在走，一來是進行動態模擬，評估整體優化方案，是否讓交通問題可以更順暢；一方面能以更實際的交通來做一個科學驗證。

陳其邁強調，市府提出各種不同優化方案，也在做民意調查，來進行整個民眾對於優化方案的滿意度測試，透過科學評估及民意調查完成後，就會對外正式宣佈，時間點最快在下周。

媒體追問確切動工時間點，陳其邁回應，最快在下周，現在評估小組在做最後資料盤點，一般在做調查分成兩種，一種叫做deal study，一種為kk調查或是街頭訪問，第二個叫做電話民調，市府以兩種方式實際進行。

陳其邁強調，現在在做資料最後盤點包括動態評估等，他也聽過不只一次簡報，有一些數字、數據，希望能再做更深入模擬，所以還在加緊做最後資料整理。

他重申，輕軌二階路線不變，但路型優化，在路型方面，包括哪些路段用什麼路型，重新再做最後盤點，再用動態評估，跑完電腦，大數據整理後，做最後綜合科學性分析，最快下周會做完整說明。

(中時 )