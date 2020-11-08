美國民主黨總統候選人拜登取得過半選舉人票，韓國總統文在寅今天在推特發文祝賀，表示期盼與拜登攜手共創未來，外交部長康京和今天訪美，是否與拜登陣營會面也受外界關注。

文在寅以韓文及英文在推特（Twitter）上寫道，韓美兩國同盟關係堅固，期盼與拜登（Joe Biden）、賀錦麗（Kamala Harris）一同為雙方共同價值努力，也相當期待與兩人攜手開創的兩國關係未來發展。

文在寅在拜登發表書面勝選聲明約8小時後發布這則推文，官方的韓國聯合新聞通訊社分析，文在寅未透過外交管道，而是以推特表達祝賀，可能是考慮到美國總統川普拒絕承認落敗。

外界預測，文在寅可能會在川普確認敗選、為這次美國大選畫下句點後，才會以賀電及電話通話等方式與拜登進行正式外交互動。

康京和今天應美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）之邀訪美，預定出席9日韓美外交首長會談，在拜登確定勝選後，康京和是否會在11日離開華府前與拜登陣營人士會面，更受外界關注。

新任美國總統將於明年1月20日就任，但在確定勝選後，各國通常就會開始與總統當選人接觸，掌握新任政府的政策動向並調整國內立場。

康京和此行除與美國政府行政部門會面，也規劃拜訪美國國會、智庫及學界重要人士，討論朝鮮半島及韓美同盟相關議題。（編輯：郭中翰）1091108

(中央社)