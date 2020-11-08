高雄市一位劉姓男子透過包養網站「aSugarDating（甜心寶貝包養網）」上認識一位女子小婕（化名），並商議以一萬元換一夜春宵，不料，劉男事後因與未成年少女發生性關係遭起訴，才驚覺小婕未成年，在法院喊冤。

據判決書指出，高雄市一位劉姓男子在2019年2月間透過包養網認識小婕，兩人相議用一萬元換一場性交易，相約摩鐵歡愉。但事後，劉男卻被檢方依與未成年女子性交罪嫌起訴，劉男甚感荒唐，才發現小婕的真實年齡僅15歲。

對此，劉男向法官供稱，他並不曉得小婕未滿18歲，兩人見面後也多次詢問小婕的年齡，且在見面時小婕精心打扮，畫上成熟的妝並提著名牌包。此外，包養網上限制須年滿18歲才能加入，而小婕在網站上顯示的年齡為19歲，綜合以上的原因，他實在是無法得知他仍未成年。

法院經審後，發現小婕在網站上登錄的年紀的確為19歲，且問及她是否有告知劉男她未成年的事實，其說詞反覆，因此難認有確實告知實際年齡。此外，小婕也承認希望藉由化妝與打扮讓人以為她已滿18歲。法官酌情後認定，在打扮過後乍看下與大學生無異，無法認定劉男知情，判處無罪。檢方上訴二審經駁回，可再上訴。

(中時新聞網)