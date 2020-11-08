美國總統大選由民主黨的拜登勝出，在媒體公布的第一時間，各國領導人都紛紛公開或在社群媒體表達恭賀之意，但大陸卻並未有任何官方回應，對此台南市長黃偉哲今天在南科實中出席終身學習楷模表揚大會指出，無論是誰當選，將來的美中關係都已成定局，差在進展的速度，比起川普連任，拜登當總應該會和緩一點。

黃偉哲提到，對於大陸的威脅，在美國已是跨黨派的共識，但若要靠著美中關係的不合，「大船相撞、小船先遭殃」，台灣還是得靠自己，站穩腳步走自己的路。

黃偉哲表示，其實兩黨、智庫都有台灣的友人，最重要的，不需要拿美國的民主、共和兩黨的關係來「外銷轉內銷、出口轉內銷」，站在台灣來講，兩黨都應該平行交往，不需要當作一個政黨黨同伐異的理由。

黃偉哲說，不需要把美中關係、美台關係拿來作為政黨攻防的理由，也就是說，其實不管是國民黨，不管是民進黨，其實對於美國的共和、民主兩黨都應該平行交往，那這樣子的話，對於國家是最大的利益。

(中時 )