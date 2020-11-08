蔡英文總統今上午透過Twitter發文，恭喜民主黨拜登當選美國總統；行政院長蘇貞昌今受訪也表示，誠摯地向拜登、賀錦麗表示祝福，也祝福美國人民又完成一個民主的進程，台灣在蔡總統領導下有非常好的台美關係，今年初蔡英文當選時拜登特別祝賀連任，而今蔡總統也已祝賀拜登當選，「相信台美關係在兩國總統的領導下，一定會越來越好。」

蘇貞昌說，過去這些年在蔡英文領導下，看到美國政府、美國國會不分黨派，跟台灣關係大有進展，無論是通過友台法案、或是軍售、貿易額都大大增加，像2019年台美之間的貿易額達到2兆4300多億，美國在台的投資也高達7000多億，兩邊有共同的民主價值，兩國之間有這麼深的長年友誼，又有這麼大的經貿、各方面的關係，相信未來美國在拜登的領導下，一定會更佳的重視台美關係。

外界好奇台美有沒有機會藉此推進BTA（雙邊貿易協定）；蘇貞昌表示，台美關係在蔡英文領導下，從紓困、防疫、經濟都是大有進展，台美在貿易上有非常大的利害關係，也有共同價值，未來會朝這方面做更大的努力。

蘇貞昌說，台灣防疫成功且紓困振興有效，是全世界極少數能夠正常生活、互動往來的國家，也是全世界極少數經濟正成長的國家，更是亞洲四小龍第1名，台美關係在過去一段時間也有非常大的進展，像美國衛生部長、美國的國務次卿也紛紛訪台，而美國也在各種場合為台灣發聲，未來兩國各方面會繼續努力往前進展。

蘇貞昌也說，蔡英文和拜登總統，一定會對台美關係進展更盡力，希望台美關係有大的躍進，對兩國的人民都是大大的、最好的開展。

(中時 )