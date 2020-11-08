美國民主黨候選人拜登當選新任美國總統，政權即將交替，但美國總統川普仍不認輸，接下來可能走法律戰。國民黨立委李貴敏指出，若是政權交接過程不順利，美國內政不穩恐無暇顧及外務，是兩岸爆發衝突的危險期，因此呼籲兩岸的領導人，此時都應該自制，避免發生任何危險。

國民黨立委馬文君呼籲國安團隊此時應該保持高度警戒，如果川普製造美國內部的混亂跟衝突，美國會無暇他顧，變成對岸進犯台海的最好時機，此時國安團隊應該繃緊神經，如何防止戰爭爆發。

李貴敏認為在這樣的敏感時機，台灣不應主動挑釁對岸，因為如果川普不承認敗選，導致美國內政混亂，美國絕對是顧不了台灣的。台灣領導人應該要有智慧，如果為民著想，這段時間應該要低調，不要沒事去挑釁，先穩住現狀到明年美國政權完成交接後再說。

對於民主黨執政後美中台的新局勢，李貴敏認為，由於川普在任時打壞了與許多國家領導人關係，尤其是歐盟，拜登上台後應會積極修復與歐盟以及其他國家關係，重點或許不會再放在兩岸。對中國大陸的關係，拜登可能不會主動取消川普政府的高關稅政策，但有可能跟中國大陸有其他談判。

馬文君認為，拜登上台之後，台美很多事情可能要重新談，但至少不會像川普當時一樣單方面處於「不得不」的狀態。川普重視雙邊關係，拜登則可能重視多邊關係，美中關係有改變的可能，在這段過程中，台灣的國際地位或是尊嚴有可能受傷或被影響，但至少不會像川普一樣有造成立即危險的威脅，川普一直利用台灣刺激中國大陸。

馬文君指出，拜登說他將會回到那些川普之前退出的國際組織，也重視氣候變遷等問題，台灣的參與可能仍會受到中國大陸態度影響。所謂美中台關係，其實就是美中關係，民進黨政府沒善用台灣地理位置優勢，一直採取對抗、仇恨策略，對台灣傷害很大。拜登當選之後國安團隊應該通盤檢討，將來對美中關係該如何修正。

(中時 )