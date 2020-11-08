美國總統大選經過幾天開票，今天上午大勢底定，由民主黨候選人拜登勝出。洛杉磯數以千計的拜登支持者上街慶祝，車隊遊行綿延數百公尺，喇叭按不停。

民主黨支持者在加州占多數，拜登（Joe Biden）在加州以64.7%比33.4%得票率，大勝共和黨現任總統川普（Donald Trump）。今天上午各大媒體報導拜登篤定當選的消息後，支持者聚集市中心。

各色旗幟出現在洛杉磯市中心，包括「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動標語，象徵同志團體發聲的彩虹旗，移民團體揮舞墨西哥國旗。川普在實境節目的口頭禪「你被開除了」都被做成標語。

車輛發出不絕於耳的喇叭聲，有人搬出樂器在街邊演奏，拜登支持者隨著音樂跳舞。車隊經過市中心的中央市場旁時，許多在露天座位用餐的客人也向車隊揮手歡呼。

年輕女生馬利納（Marina）手舉「賀錦麗（Kamala Harris）做到了，我也可以」標語，她接受中央社訪問表示，美國需要一個強而有力的女性領導人，賀錦麗是好模範，而川普則是完全相反。她相信拜登上台之後，會解決川普所造成的問題。

年長移民馬薩（Martha）拿著「川普、彭斯出局」的標語，對著街上的遊行車隊揮舞雙手，她受訪表示，選舉結果帶來希望，讓她的下一代子孫、曾子孫活在一個更好的國家，更能接納所有人。（編輯：林憬屏）1091108

(中央社)