綠島近期受到東北季風和颱風影響，貨輪已停航１周，居民反應南寮漁港旁空地堆滿了垃圾太空包，都快變成垃圾場。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東綠島鄉近期受到東北季風和颱風影響，貨輪已停航１周，居民反應南寮漁港旁空地堆滿了垃圾太空包，都快變成垃圾場，還有衛生疑慮，鄉長謝賢裕回應此為環保局委辦廠商問題，依照規定垃圾不可堆放逾１天，並正研議解決方案中。

受到東北季風和颱風接連影響，綠島貨輪已經１周沒開船，垃圾就堆放在港口旁邊的空地，數不清的紅色、黑色太空包，還有瓦斯空瓶、回收物等，全等待貨輪運回本島處理，由於已經堆放超過１星期，不僅發出陣陣惡臭，也引來不少蒼蠅，造成衛生問題，讓在地居民直呼太噁心。

據了解，雖然綠島有垃圾掩埋場，但因島內垃圾堆放過多，掩埋場容量有限，部分垃圾和回收物，還是得靠貨輪運送回本島。

對此，綠島鄉長謝賢裕透過電話回應，雖然７日客輪已復航，但貨輪依舊停航，島上垃圾是由環保局外包廠商代為處理，由於外包商與貨輪業者溝通不良，才導致垃圾堆放在港邊１星期。

謝賢裕表示，綠島垃圾掩埋場７日發生火警，環保局派員到島上進行空氣品質監測，按照規定港口只能堆放１天的垃圾量，就要運回台東處理，這次因天候因素，放置１個禮拜已經造成綠島鄉民困擾，他已立即要求和廠商共同研議解決方案。

此外，由於接下來又有一波鋒面來襲，往返綠島、蘭嶼的船隻勢必又會受到影響，垃圾如何解決，將是綠島最大考驗。

(中時 )