南韓資深演員宋在浩(又譯宋在河)，曾在奧斯卡名導奉俊昊代表作《殺人回憶》中飾演「申東哲班長」，讓人印象深刻，之後經常演出爸爸角色，慈祥而充滿正氣的模樣，讓他被封為「國民父親」，如今驚爆宋在浩已於昨天(11/7)病逝，享壽83歲，死訊震驚演藝圈。

宋在浩出生於北韓平壤，1959年在KBS釜山放送總局以配音員身分出道，之後轉換跑道當演員，1982年便以《兒媳》拿下百想藝術大獎電視部男子最優秀演技獎，最為人所熟知的作品，莫過2003年跟宋康昊合作出演奉俊昊大導的作品《殺人回憶》，此外，還有《英子的全盛時代》、《三長三短》等代表作，去年仍活躍於演藝圈中，跟Rain合作了電影《自行車王嚴福童》，沒想到轉眼生命走到盡頭。

宋在浩曾出演奉俊昊導演名作《殺人回憶》的「申東哲班長」一角。(翻攝自NAVER MOIVE)

事實上，宋在浩出道61年來，對演藝工作非常投入，不只是拍戲，也很關心演藝圈生態，2012年他為後輩槓上KBS電視台，作為韓國放送演員工會的成員，向其要求付清拖欠的演出費，且加入拒絕繼續拍攝的抗議活動中，受訪時表示將個人生計置之度外，但沒辦法不管少了這筆酬勞而無法生活下去的後輩們，「我決定支持到底」，讓許多後輩及同行為之動容。

據悉，宋在浩的身體不是第一次出狀況，2000年他的小兒子因車禍去世，當時他受到強烈打擊，曾罹患短暫失憶症，綜合韓媒報導，如今年歲已高的宋在浩，其實生病至少1年了，但確切病症並未曝光，如今因病過世，家屬低調處理後事，靈堂設在三星首爾醫院，今天(11/8)中午將開放弔唁，預計11月10號出殯。

(中時新聞網)