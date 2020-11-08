美國總統大選經歷接近5天的漫長開票，終於在今(8)日凌晨得出結果，美國媒體宣布拜登拿下賓州，取得20張選舉人票，拜登的票數來到290張，跨過當選門檻；而這個結果讓許多「台灣川粉」期望落空了，許多網友更嘲笑網紅「焦糖哥哥」陳嘉行單押川普，現在貼文超尷尬，而這些嘲諷言論也讓焦糖哥哥忍不住反駁了。

陳嘉行在臉書發文表示，如今美國選舉進入訴訟階段，民眾只要等待結果就好；而外傳民進黨政府押寶川普，陳嘉行指出，民進黨一直來都是「押美國贏」，不管是川普還是拜登，都努力在與美方合作，如今選舉結束，一切都將回到日常，台灣的「一日球迷」也該放下，不要帶太多情緒。

而陳嘉行的說法也被貼到論壇上討論，就有網友指出，陳嘉行在日前才因為拜登「可能會把台灣賣掉」，在臉書發文稱要「打到萬惡的美帝」，如今又自己說出這種話，只能說民進黨以及他的支持者真的不簡單，髮夾彎的手法這麼熟練，一般人想跟都跟不上！

網友討論。

其他網友也展開討論，表示「真的很噁心」、「菸粉都是這種性格，臉皮厚到不行」、「他真的很敢說，現在說別人搧風點火耶」、「綠色是轉彎的顏色」、「臉皮厚的像鋼板」、「這人下限真的很低，選前把拜登罵成這樣」、「說好的打倒萬惡美帝呢XD」。

(中時新聞網)