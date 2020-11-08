珍妮佛羅培茲開心PO熱舞影片賀拜登。(圖／翻攝自IG)

美國大選開票至今已有結果，各家美媒都宣布民主黨候選人拜登，以290張選舉人票跨過入主白宮基本門檻，成為第46屆美國總統，但川普不認輸，堅稱選舉還未結束，不過已有不少明星都跳出表態，恭喜拜登當選，女神卡卡(Lady Gaga)更要川普承認敗選。

女神卡卡選前就為拜登站台，並希望大家將神聖一票投給他，而得知他當選後，更興奮PO出兩人相擁合照，表示美國人做了一次最勇敢的選擇，對於川普不認輸態度，她也要對方「承認敗選結果」，而碧昂絲（Beyoncé）也發文寫下「恭喜！拜登和美國！」

另外，年過半百的「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），選前就曾穿爆乳背心催大家下神聖一票，如今拜登當選，她更是開心分享熱舞影片，穿著高衩性感舞衣的她，辣露惹火翹臀和屁股蛋，大露凹凸有致好身材。

影后莎莉賽隆（Charlize Theron）也發文表達自己身為一個女人和母親，她可以自豪跟孩子說「他們生活在一個選擇人性而非仇恨的國家」，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、美國小天后亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）小賈辣妻海莉比伯（Hailey Bieber）等也發文道賀。

(中時新聞網)