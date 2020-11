美國民主黨候選人拜登當選第46屆美國總統,蔡英文總統在推特轉推拜登之前恭賀她當選的文字說"Now it is my turn to extend congratulations to JoeBiden..."(輪到我恭喜拜登)。國民黨團總召林為洲認為蔡推特語氣像在「裝熟」;國民黨立委馬文君則認為用詞輕挑,小編治國到忘記正式外交辭令,蔡政府早已「川普化」。

林為洲認為,蔡英文總統的推文之所以要這樣子呈現,應該是想跟拜登「裝熟」,為了修補之前大選期間押寶川普的尷尬狀況,所以想要表現地一副跟拜登也很熟的樣子,好像關係很好的樣子,表現上次她當選拜登也有祝賀,所以現在輪到她祝賀回去。

但馬文君認為總統推特這樣用「輪到我」(it is my turn)來開場來開場不正式且顯得輕挑,對比其他國家領導人的推文,就相差很多。小編治國搞久了,正式的外交辭令都拋到腦後了,最後一定又推給說是小編的錯,問題是這些PO文是否都有長官允許?

馬文君認為,「推特治國」是川普的特色,但川普已經成了國際笑柄,民進黨政府應該看懂國際局勢,不是只有台灣人自己很開心,我們對外單位的發文都越來越「川普化」,川普現在成笑柄,將來台灣對外單位也要成笑話嗎?民進黨應該看懂國際局勢。

(中時 )