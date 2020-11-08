美國民主黨候選人拜登當選第46屆美國總統，蔡英文總統在推特轉推拜登之前恭賀她當選的文字說＂Now it is my turn to extend congratulations to JoeBiden...＂（輪到我恭喜拜登）。國民黨團總召林為洲認為蔡推特語氣像在「裝熟」；國民黨立委馬文君則認為用詞輕挑，小編治國到忘記正式外交辭令，蔡政府早已「川普化」。

林為洲認為，蔡英文總統的推文之所以要這樣子呈現，應該是想跟拜登「裝熟」，為了修補之前大選期間押寶川普的尷尬狀況，所以想要表現地一副跟拜登也很熟的樣子，好像關係很好的樣子，表現上次她當選拜登也有祝賀，所以現在輪到她祝賀回去。

但馬文君認為總統推特這樣用「輪到我」（it is my turn）來開場來開場不正式且顯得輕挑，對比其他國家領導人的推文，就相差很多。小編治國搞久了，正式的外交辭令都拋到腦後了，最後一定又推給說是小編的錯，問題是這些PO文是否都有長官允許？

馬文君認為，「推特治國」是川普的特色，但川普已經成了國際笑柄，民進黨政府應該看懂國際局勢，不是只有台灣人自己很開心，我們對外單位的發文都越來越「川普化」，川普現在成笑柄，將來台灣對外單位也要成笑話嗎？民進黨應該看懂國際局勢。

(中時 )