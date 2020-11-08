拜登當選美國總統，前民進黨立委林濁水今天表示，拜登演講呼籲包容川粉，組超黨派政府。這雖然不合台灣和各國慣例，通常只有在對外大戰時才會有。但是很政治正確被認為很好很應該很必須。「只是說容易，怎樣處理國家各種有限資源的強制分配時做到包容，卻是從來沒有被能被有效實踐的大難題」。

對於拜登的說法，林濁水今天在臉書指出，這也是美國民主政治必然背離華盛頓「厭黨」的理念而走向政黨政治的根本原因。同時也是歐洲直選總統當選後必退出政黨所有職位，清楚劃分元首權和行政權的關鍵。

至於川普質疑喬治亞州的選舉結果，林濁水表示，傳統上，軍人較偏好共和黨候選人，所以在郵寄軍人票未開時川普在推特上質疑，「喬治亞州那些失蹤軍人票去哪了？發生了什麼事？」

但他說，現在軍票開了，喬治亞州拜登票卻更加超前到9000多票。寄望賓州差距不到0.5％重新開票，也因為差距拉大到0.6％。「真是雙重幻滅。連安慰獎都不給，真慘」。

此外，針對美國目前最重要的防疫工作，他說，拜登急急忙忙組防疫小組。只是在防疫上過去既錯誤百出，現在又要下台無心無力的川普卻仍然要指揮各級防疫機關兩個多月之久。

林濁水批評交接之間空窗期這麼久很糟，原因是這制度是200多年前時空條件下的產物，現在當然非常不合時宜。「可嘆的我國過去學美國3月選總統，5月就職，己經不對，不料在兩大黨共同的算計之下硬把空窗期拉長到4個月之久，兩大黨有志一同只顧黨利不顧國家，令人浩嘆」。

(中時 )