台61線南下92.3公里處，7日發生2車事故造成3人受傷送醫。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

張姓男子7日下午5時許駕駛白色休旅車，行經台61線南下92.3公里處，疑似未依號誌左轉，與對向快車道綠燈直行的銀色轎車相撞，白色休旅車側翻，連同車上女乘客受困於車內，消防人員到場，破壞前擋風玻璃將2人救出，將2人與銀色轎車鄭姓駕駛送往為恭醫院，詳細肇事責任有待警方調查釐清。

苗栗縣政府消防局第二大隊竹南分隊，7日下午5點39分接獲指揮中心通報，在台61線西部濱海快速公路南下92.3公里處發生車禍事故，現場有1輛白色休旅車側翻路旁，路中央還有1輛銀色轎車車頭全毀，警消到場時銀車鄭姓駕駛已自行脫困，但白色休旅車上2人受困車內。

消防局指出，救護人員評估，白車張姓駕駛與車上女乘客皆意識清楚、生命徵象穩定，消防人員立即使用破壞器材將前擋風玻璃窗掀開，協助白色休旅車2名患者脫困，張姓男性駕駛胸口輕微疼痛，女性乘客右手輕微擦傷；銀色轎車鄭姓男駕駛經救護人員評估，胸口及右膝疼痛無生命危險，3人皆由竹南救護車送至為恭醫院。

據了解，張姓男子駕駛白色休旅車，行經西濱快速公路南下92.3公里處，疑似未依號誌左轉，與對向快車道直行的銀色轎車撞擊發生事故。警方依規定替張、鄭2名駕駛酒測，酒測值均為零，詳細肇事責任還有待進一步釐清。

(中時 )