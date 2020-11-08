美國民主黨拜登贏得總統大選，對於未來台美關係變化，新北市長侯友宜今受訪表示，特別恭喜美國民主選舉告一段落，不管總統當選者是誰，對中華民國來說，美國都是一個跟我們並肩作戰的友善國家，大家一起面對、鞏固中華民國與美國友誼，大家努力合作。

(中時 )