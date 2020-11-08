談拜登勝選 侯友宜：台美要並肩作戰 12:262020/11/08 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今受訪表示，特別恭喜美國民主選舉告一段落，不管總統當選者是誰，對中華民國來說，美國都是一個跟我們並肩作戰的友善國家。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國民主黨拜登贏得總統大選，對於未來台美關係變化，新北市長侯友宜今受訪表示，特別恭喜美國民主選舉告一段落，不管總統當選者是誰，對中華民國來說，美國都是一個跟我們並肩作戰的友善國家，大家一起面對、鞏固中華民國與美國友誼，大家努力合作。 (中時 ) #美國 #中華民國 #中華 #總統 #民國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普「被開除」 黃珊珊：政黨與政治人物都應戒慎恐懼 10:392020/11/08 政治 拜登、賀錦麗勝選 創多項歷史紀錄！ 06:202020/11/08 國際 影》拜登向川粉喊話：給彼此一個機會吧 08:432020/11/08 國際 拜登逆轉狂勝刷新歐巴馬紀錄 網：川普的秘密武器太神威了 10:402020/11/08 政治 環境、能源指數率先強漲 拜登概念基金 成新寵兒 04:102020/11/08 財經要聞 拜登當選後這現象 他失眠驚呼：這不可怕嗎？ 07:382020/11/08 政治 美國大選拜登勝出 蘇貞昌：相信台美關係愈來愈好 11:522020/11/08 政治 美媒宣布拜登當選總統 LBJ第一時間PO一張照酸爆川普 00:452020/11/08 國際 決戰賓州 拜登向勝選揮手 04:102020/11/08 全球財經 拜登勝選 德國期待重啟歐美盟邦關係 07:312020/11/08 國際 政治熱門新聞 拜登當選後這現象 他失眠驚呼：這不可怕嗎？ - 政治 蔡英文與川普大選 孫大千曝5驚人巧合 - 政治 出乎意料 拜登若登大位 沈富雄爆民進黨政府下一步 - 政治 共機為何出現台灣西南海域 陸軍退役少將驚爆背後原因 - 政治 韓國瑜接班人出現了？藍議長爆出2022高雄市長頭號戰將 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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