前國防部陸軍後勤訓練中心鍾姓上尉人事官，因未經核可擅自登入國防部人事資料系統，查探多名將官的人事資料檔案，遭台灣高檢署依違反《國家機密保護法》、《國家情報工作法》起訴，高院判刑1年6月，全案由最高法院審理中，但鍾男日前聲請拿回被檢調扣押的2支老舊手機，高院以全案尚未定讞，依法駁回。

據指出，鍾男曾在國防部人事單位任職，因業務往來，得知國防部人事資料系統密碼管理員的生日等個資後，利用個資資訊猜測人事系統的登入密碼後，擅自登入人事資料系統，搜尋多名將領的個資。

事後軍方內部因發現異常瀏覽紀錄，清查相關數位跡證發現此事，軍方由於高階將領的身分及任務敏感，將官人事資料屬於國家機密，均須保密，擔心鍾男此舉恐外洩我國高階將領的任務分配等機密情資，遂將全案移送檢調單位調查。

2018年9月12日，高檢署指揮台北市調查處，搜索鍾男營區辦公桌及寢室，並以被告身分將鍾帶回訊問，另扣押鍾的Benton牌折疊手機、Sony手機2支。檢調調查時，鍾男否認外洩及交付國防機密資料，辯稱登入系統只是出於「好奇」。

檢調經比對相關跡證後，尚未發現有將領資料外流的具體證據，訊後依違反《國家機密保護法》、《國家情報工作法》諭令鍾10萬元交保。高檢署去年起訴後，高院日前已依修正前《國家情報工作法》刺探情報資訊等罪判鍾徒刑1年6月。鍾已上訴，案件由最高法院審理中。

鍾員日前以高院未諭知沒收2支手機，認為手機並非「犯罪工具」，聲請發還。但高院以本案事涉國防祕密及軍事機密，扣案2支手機是否確與本案待證事實無關、是否可為本案證據或得沒收之物，仍待最高法院調查。因此在本案確定前，2支手機仍有繼續扣押留存之必要，不宜逕行裁定發還，應等全案確定後，由執行檢察官依法處理，因此駁回鍾聲請。

(中時 )