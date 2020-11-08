西班牙一名47歲女子遭母親軟禁在家中長達18年，警方發現她時，她因為多年無法走動，肌肉細胞壞死，小腿肌肉已流失溶解，只要一站起身就會直接倒地，必須靠爬行；警方發現該女子18年來從來沒有就醫過，就連當地政府做人口普查，她母親也要求普查人員站在門外、不能進屋，全為了掩蓋囚禁事實。

該女子的叔叔日前報警稱，該女子失蹤多年，等到警方找到家裡時，該女的親人一度惡意阻擋，不讓人進屋內，最後警方在屋內的一角落發現該女，不過該女小腿肌已萎縮壞死，無法撐起身體行走，只能狼狽地爬行移動。

警方事後發現，女子沒有任何可被追溯的紀錄，18年來從沒有就醫過，連最後更換身分證是在2001年，彷彿從人間消失，過去曾有多次進女子家中做戶口調查，但屢次都被母親擋在門外，原來是為了掩蓋女兒遭軟禁在家的事情，整家人平時也不太與鄰居多相處，外出購物全交給妹妺，女子只能被關在房內。

根據研究顯示，若保持不動2周，年輕人腿部肌肉平均減少485公克，老年人腿部肌肉平均減少250公克，此意味著年輕人肌肉力量降低了1/3，其腿部肌肉力量衰退程度，相當於衰老40至50年；更何況該女遭囚禁18年。

(中時新聞網)