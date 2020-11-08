馬習會5周年挨批呼應一國兩制 侯友宜：兩岸須對等、尊嚴、善意 12:302020/11/08 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜表示，兩岸必須要在對等、尊嚴、善意底下正常往來，用一個平等的態度面對未來。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬英九基金會舉辦「馬習會5周年」研討會，被外界批評是在呼應中國大陸的「一國兩制」；對此新北市長侯友宜今受訪表示，不管任何的活動還是任何研討會，兩岸必須要在對等、尊嚴、善意底下正常往來，用一個平等的態度面對未來。 至於研討會連黨主席江啟臣都沒參加，是否覺得九二共識在國民黨內部沒共識？侯友宜說，所有的討論都可以做好充分的溝通，最重要的還是要面對兩岸之間的關係，要採取對等、善意跟尊嚴來正常的交往，讓大家一起努力。 (中時 ) #尊嚴 #侯友宜 #兩岸 #研討會 #善意 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬習會5周年挨批呼應一國兩制 侯友宜：兩岸須對等、尊嚴、善意 12:302020/11/08 政治 馬英九盼促蔡習會 綠委：這不是舔共什麼才是舔共 13:252020/11/08 政治 拜登入主白宮 抗中政策難轉彎但應會放緩 07:302020/11/08 國際 兩岸和解之路 蔡不能繼續斷絕 04:102020/11/08 政治要聞 蔡英文今召集國安首長開會 與美跨黨派互動密切 13:122020/11/08 政治 兩岸對峙加劇 聯美抗陸難保台 04:102020/11/08 政治要聞 馬習會五周年 國民黨盼兩岸官方從中獲得啟發 14:282020/11/07 政治 國防費破兆 台海惡化犧牲內政 04:102020/11/08 政治要聞 馬友友10日開始全台巡演 指揮中心公布防疫原則 15:202020/11/08 生活 新北長青趣味運動大會 逾2000名長者作伙相招來運動 15:312020/11/08 生活 政治熱門新聞 2020台灣年度政治人物排行出爐 第一名會讓韓粉瘋狂 - 政治 拜登當選後這現象 他失眠驚呼：這不可怕嗎？ - 政治 美大選揭曉 羅智強：民進黨跟綠媒已到介入選舉程度 - 政治 蔡英文與川普大選 孫大千曝5驚人巧合 - 政治 台海開戰美軍救得了嗎 軍事專家驚吐共機擾台有貓膩 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。