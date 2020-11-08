馬英九基金會舉辦「馬習會5周年」研討會，被外界批評是在呼應中國大陸的「一國兩制」；對此新北市長侯友宜今受訪表示，不管任何的活動還是任何研討會，兩岸必須要在對等、尊嚴、善意底下正常往來，用一個平等的態度面對未來。

至於研討會連黨主席江啟臣都沒參加，是否覺得九二共識在國民黨內部沒共識？侯友宜說，所有的討論都可以做好充分的溝通，最重要的還是要面對兩岸之間的關係，要採取對等、善意跟尊嚴來正常的交往，讓大家一起努力。

(中時 )