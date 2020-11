美國總統大選情勢逐漸明朗,民眾黨立委張其祿今日於臉書發文,祝賀民主黨候選人拜登(Joseph R. Biden Jr.)當選美國第46任總統,另也表示民進黨政府在選前的押寶失準,確實是外交上的一大錯誤,必須徹底檢討改進。

本周三民進黨舉行中常會時,中常委蔡易餘、黃承國等人,當著蔡英文總統的面前,在會議中戴上「川普口罩」,讓外界猜測,民進黨是否早已選邊站,直接押寶川普當選。

張其祿首先表達恭喜拜登當選並表示,相信美國人民智慧地以選票來重建割裂的美國社會,消弭仇恨政治及分歧。正如拜登準總統當選人所稱,他將成為一位在經濟與社會動盪下,以及疫情嚴重衝擊的環境中,「能促進團結、而非分裂」的國家領袖。(a leader who “seeks not to divide, but to unify” a nation gripped by a historic pandemic and a confluence of economic and social turmoil.)

張其祿指出,希望台灣的政治能夠以此為鑒,因為在成熟的公民社會中,所有為謀取個人或黨派利益的民粹操作及敵我分化,最終都會遭到唾棄。相信只有以民為本、共融社會的落實才是國家長治久安的基石。

張其祿認為,台灣與美國向來是民主同盟與政治經濟上的重要夥伴,所以對於美國的選舉,本不應有任何的選邊作為。此次政府的押寶失準,確實是外交上的一大錯誤,必須徹底檢討改進。

(中時 )