夾娃娃機店內藏職業賭場 長腿美女荷官吸客

29歲潘姓男子以24小時經營的「娃娃機店」作為掩護暗中經營德州撲克賭場，並以長腿美女荷官吸客，中和警分局埋伏多時7日凌晨0時破門而入，逮捕潘男等5嫌及17名賭客，當場查獲現金25萬餘元等證物，警訊後依賭博罪嫌將5嫌送辦。
據悉，潘男看準娃娃機店24小時經營、人潮進出不易被察覺，承租新北市中和區新生街某公寓，1樓作為娃娃機店，再透過店內暗門通往2樓作為德州撲克賭場，店內裝設15支監視器，並有30歲黃姓男子、26歲林姓男子及28歲邵姓男子把風過濾客人。
中和警分局偵查隊獲報前往埋伏，隊員喬裝成喜愛夾娃娃機的民眾，在店內至少花費數千元在店內夾娃娃，降低把風人員戒心。
警方聲請搜索票獲准，7日凌晨0時許見時機成熟，已有大批賭客透過暗門通往2樓，優勢警力一擁而上破門而入「不要動！」當場查獲潘嫌、正在發牌的朱姓女荷官及3名把風人員及17名賭客。
警方現場查扣德州撲克牌賭具及15支監視器鏡頭、主機等相關扣案證物，賭資現金25萬餘元、賭資籌碼155萬餘元、抽頭金1萬餘元等證物。警訊後依賭博罪嫌將潘嫌等5人移送法辦，另外17名賭客則依違反《社會秩序維護法》裁罰。
中和警分局表示，分局平時即規畫清樓專案勤務積極訪查、佈建，接獲情資偵防並重，展現分局淨化轄區治安，營造優質安居樂業生活環境決心。
(中時 )
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