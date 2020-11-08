2020新力旺企業女子壘球聯賽七戰四勝制的總冠軍戰如火如荼進行中，昨天兩場比賽都遭到逆轉的新世紀黃蜂，今天沒有再把到手一半的勝利讓出，在19歲小將朱怡珊先發完投7局幫助下，5比2力克福添福嘉南鷹追回一勝，稍後下午2點雙方在青年公園棒球場進行第4戰。

今天天氣比較涼爽，雙方打者透過第1局的熱機，比賽中棒子漸漸熱了起來，後攻的新世紀黃蜂2局下數次形成滿壘好機會，率先跑回了兩分，3局上半福添福嘉南鷹李思詩先上壘，接下來兩位打者被黃蜂隊精彩的防守化解失分危機，不過嘉南鷹林志霙打出兩分炮，讓雙方回到2比2平手起點。

前3個半局黃蜂隊都是第一名打者都有上壘，3局上林鳳珍獲保送上壘，洋將卡爾森左外野安打，形成無人出局、一二壘有人大好機會，接著呂雪梅轟出三分彈，幫助黃蜂隊再取得5比2領先，而嘉南鷹隊先發投手邱安汝在三振黃蜂隊打者、拿到該半局第一個出局數後退場，由隊友柯夏愛接替投球任務，接下來的比賽雙方都沒能再添分數，黃蜂隊最後以再見雙殺結束比賽。

以三分全壘打建功的呂雪梅表示，昨天兩場落敗心情當然很悶，但有比賽要打，當然要繼續努力搶勝，今天早餐也吃飽飽再上場，對於自己棒次被調到第5棒，她說：「因為昨天跟球狀況不好，今天調到第5棒心情上比較舒服點，今天氣溫跟昨天差了約攝氏10度，活動起來有落差，七戰四勝制的賽程也需要很大耐力，大家繼續加油。」

(中時 )