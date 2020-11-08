台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照／黃世麒攝）

美國大選塵埃落定，民主黨候選人拜登先後拿下賓州與內華達州，跨越門檻當選下一任總統。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆憂心，身為美國前總統歐巴馬副手的拜登，應與歐巴馬一樣都有「重中輕台」的心態，認為拜登當選對台灣恐是災難。

游盈隆在臉書指出，拜登在選前最後一場辯論中被問到「當選後要如何處理中國問題？」回答竟是「會遵循國際規則和中國打交道云云」，這是典型的實問虛答，拜登顯然不願直接面對燙手問題，也可能暗示「還沒想好要如何因應中國問題」，雖然可能性有很多種，但沒有一個是顯示他將對大陸採取較強硬的政策，如果拜登當選，對大陸採取較軟弱的政策，對台灣不就是一個災難嗎？

游盈隆表示，歐巴馬基於個人有社會主義傾向的意識型態，對崛起中的大陸有特殊情感，反而對民主台灣沒什麼感覺，歐巴馬一向「重中輕台」，而拜登是他的副手，一旦當選美國總統，多少應該有類似的心理狀態才對。

拜登如果當選，若大陸在南海、台海、東海、黃海舉行大規模軍事演習，就像現在一樣，游盈隆好奇，他會遵循川普政府當前的政策嗎？美軍會派出相同規模的軍艦和戰機出現在大陸沿海嗎？最擔心的是，他很大可能會歐巴馬及其舊執政團隊的眼光看兩岸關係，那台灣就糟了。

對此，網友表示，「真擔心在後川普時代，美國民主黨的棄台論開始燃燒了」「他基本上是被中國掐著咽喉的魁儡，已經不是他對中國的想法是怎樣的問題」，也有人說，美國對台政策是以美國國家利益為考量，就算川普連任，也無法確定他第二任期內，是否會做出什麼傷害台灣的動作，至於台灣該擔心的，是如何繼續強化國力，以應付任何可能的台海變局。

(中時新聞網)