一年一度的台中新社花海即將開幕，「2020新社馬-第三屆菇城花海全國馬拉松」8日清晨搶先登場，1500名跑者從農委會種苗改良繁殖場第二農場出發，現場充滿活力。農業局長蔡精強表示，新社的早晨風光迷人，新社區農會舉辦這個活動讓大家可以搶先在花海開幕前，讓跑友漫步在花海中，越跑越健康、跑出幸福！
今早路跑由蔡精強及與會來賓共同鳴槍後，1500名跑者從行政院農業委員會種苗改良繁殖場第二農場出發。包括農委會種苗改良繁殖場秘書黃少鵬、立委江啟臣、市議員蔡成圭、新社區長林淑惠、新社區農會總幹事羅文正、國防部陸軍第五地區支援指揮部劉雅魁指揮官、台中市新社體育會理事長呂順榮、新社高中校長歐靜瑜等人均到場加油。
新社區農會指出，今年度結合11月14日至12月6日登場的新社花海暨台中國際花毯節與農特產品行銷區系列活動，推出「甜蜜花趣」2020花海平日優惠專案，深度的新社一日遊，包含慢慢採橘樂農事體驗、白冷圳導覽、新社好食風味餐、安妮公主下午茶與悠遊新社花海等豐富內容，歡迎大家深入暢遊新社花海新秘境。
(中時 )
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