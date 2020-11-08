臺中自行車嘉年華熱鬧開騎。（中視提供）

「2020臺灣自行車節-臺中自行車嘉年華-Bike Taiwan」單車趣味闖關活動8日熱鬧開騎，臺中市府觀光旅遊局局長林筱淇鳴槍引領車友出發，活動代言人陳漢典也共襄盛舉，一起騎車享受秋風時節臺中在地的風景與文化。熱愛運動的陳漢典曾挑戰多項自行車比賽，他坦言每場比賽都有完賽，唯獨KOM登山王挑戰失敗，由於難度太高，甚至騎到差點失溫，最後靠著隊友在後面推，才有辦法前進，他認為當時雖沒完賽，但志在參加的精神，也算是一種自我突破。

陳漢典演藝事業繁忙，時常會在閒暇時間騎自行車舒壓，只是路線從競技變成河濱公園和自行車道，所以鮮少會有「犁田」經驗。他談及以前練自行車比賽時，要穿卡鞋增加速度，但因一開始不熟悉，腳時常黏在踏板上，只要一停紅燈就往旁邊跌。雖然現在沒參賽，但他長期騎車的鍛鍊仍沒間斷，「我還是一直騎自行車，所以腿蠻有力，只是沒有比賽時這麼誇張，我覺得那是一種不一樣的方式跟經驗」。

陳漢典與車友開心合照。（中視提供）

這次擔任「臺中自行車嘉年華」代言人，陳漢典表示曾騎車環島經過臺中，感受當地朋友滿滿的熱情，「因為有人會注意我們的行程，我們環島到哪裡，他會在那裡等我們，到臺中時，當地朋友就在路邊，買運動飲料幫我們加油，還會喊『繼續衝啊』」。除了送飲料打氣，還會關心他們的安全，並推薦當地小吃等，讓他非常感動。

本次活動騎乘路線從臺中都會公園出發，經過自行車文化探索館、大雅中科公園、潭雅神綠園道、摘星山莊及東海藝術街商圈等景點，最後回到都會公園，並於六大景點規劃闖關活動關卡讓民眾體驗挑戰。陳漢典透露自己最喜歡潭雅神綠園道，「那邊是一個仙境，綠色隧道實在太美了，騎到裡面，時間彷彿變慢，整個人飄飄然」，他強調臺中是一個十分適合騎自行車的地方。此外，活動主舞台區還規劃街頭藝人舞臺秀、親子DIY、親子滑步車體驗區以及輕食區等周邊活動，讓民眾邊玩邊騎暢遊臺中。

(中時 )