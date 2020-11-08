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美國總統大選經歷接近5天的漫長開票，終於在今(8)日凌晨得出結果，美國媒體宣布拜登拿下賓州，取得20張選舉人票，拜登的票數來到290張，跨過當選門檻；但對手川普卻不這麼認為，從深夜至今他連續發出多條推特，堅持不認輸。

就有台灣網友在論壇上發文表示，「川普是美國史上最丟臉的總統了吧？」指出全世界都知道他已經輸了，就他不認為自己輸；各國領袖也紛紛發文祝賀拜登當選，川普還在那邊「我還沒有輸」；而川普一直說民主黨作弊，共和黨內卻沒有任何同志出來挺他；該網友更酸川普，票數由他領先的時候都不說話，一被反超就喊作弊，真的是可憐哪！

其他網友也留言加入討論，指出「別這樣，他還有台灣川菸粉跟美國驕傲男孩在挺」、「現在已經完全叫不動下面的人了吧，被推特各大媒體人羞辱成這樣」、「選前就已經是了…現在更是」、「應該是美國史上最不成熟的總統」、「川普是最有趣的美國總統」、「台灣有機器人挺，建議移民台灣選總統」。

(中時新聞網)