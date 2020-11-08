現場來賓品嘗大雅在地美食。（陳淑娥攝）

台中市大雅小麥麵食文化節8日熱鬧登場。（陳淑娥攝）

台中市大雅小麥麵食文化節8日熱鬧登場，現場推廣在地美食，精彩活動一籮筐，吸引超過3000人次民眾共襄盛舉。民政局長吳世瑋表示，小麥麵食文化節內容一年比一年豐富，各界人士、農民也紛紛投入參與，提升大雅小麥的知名度，促進在地農民經濟收入。

大雅小麥麵食文化節今天在三和公園熱鬧開幕，包括民政局長吳世瑋、農業局副局長蔡勇勝、觀光旅遊局專委葉慶隆等出席，立委楊瓊瓔、市議員吳顯森也到場支持。活動由「玄門太鼓團」演出揭序幕，磅礡氣勢的鼓聲，震撼現場所有貴賓與民眾，區長李修齊也帶領大雅吉祥物「達達雅雅」，和現場上千名民眾互動。

吳世瑋指出，大雅小麥麵食文化節在大雅區公所及農會共同努力推廣下，小麥麵食文化節的內容一年比一年豐富，各界人士、農民也紛紛投入參與，提升大雅小麥的知名度，促進在地農民經濟收入。

李修齊表示，大雅區有「台灣小麥之鄉」美譽之稱，活動現場準備42吋電視、折疊式腳踏車、平板電腦及空氣濾清機等各項豐富好禮，大雅在地特色才藝團隊所帶來一連串精采的藝文饗宴，可愛吉祥物「達達、雅雅」合影參與民眾合影打卡上傳臉書，兌換6000份3項文創好禮，相當受歡迎。

大雅區公所指出，現場也準備12道創意小麥料理、風味飲品，免費提供給民眾品嚐，受到大家青睞，讓參與的民眾一飽口福，吃到道地的小麥美食。

(中時 )