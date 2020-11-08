農委會為推銷中秋文旦柚，相繼推出2階段限量5萬張的「柚香禮券」行銷活動，距離截止日期11月15日倒數一周，農糧署表示，兩階段共發出近3.2萬張，近期已陸續用簡訊通知消費者在最後一周儘速使用。

農糧署指出，第一階段順利登記的民眾至指定的67家農會超市單筆消費滿600元(含)以上文旦即可登記面額250元「柚香禮券」，單筆消費滿 1000元(含)以上文旦可登記250元「柚香禮券」2張。

第二階段的2萬張採登記抽獎送出，本階段不再限於67家指定農會超市消費抵用，為讓民眾更方便使用，擴大在全台2700多家農遊券合作業者皆可消費抵用，消費滿600即可登記1次。

農糧署運銷加工組組長陳祈睿指出，兩階段5萬張禮券發出了近3.2萬張，帶動產值效益逾2000萬，雖然效益並不多，但使用禮券的做法是透過有別於以往的的方式帶動盛產期的本土文旦柚銷量，也進一步讓民眾支持其他在地農產品。

陳祈睿說，各地農會對這樣促銷做法迴響不錯，但目前仍有不少民眾尚未使用柚香禮券，近期已陸續用簡訊通知消費者在最後一周內儘速使用完畢。

最後提醒，兩階段柚香禮券票券使用期限均為11月15日，單筆消費發票號碼、每一身分證或居留證號限登記1次，每張限一次抵用不找零，憑券消費地點可上官網點選「第二波登記抽獎合作業者名單」查詢。

(中時 )